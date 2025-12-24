Çağla Şıkel’den Korkutan Haber: "Azıcık Durmam Gerekiyormuş"

Podyumların ve ekranların enerjik ismi Çağla Şıkel, yoğun çalışma temposunun ardından vücudunun sinyal vermesiyle zorunlu bir mola verdi. Geçirdiği şiddetli kas spazmı nedeniyle hastanelik olan ve tedavi süreci başlayan ünlü model, sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Vücudu "Dur" Dedi

Disiplinli spor hayatı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Şıkel’in yaşadığı kas spazmı, hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medya hesabından evinde dinlendiği bir kareyi paylaşan ünlü sunucu, şu notla takipçilerinin yüreğine su serpti:

"Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş... Dinleniyorum, iyileşiyorum."

Yoğun Tempo ve Sporun Yan Etkisi mi?

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda hem kendi markası hem de sunuculuğunu üstlendiği programlar nedeniyle oldukça yoğun bir dönemden geçiyordu. Uzmanlar, spazmın yorgunluk ve aşırı fiziksel aktivite kaynaklı olabileceğini belirtirken; Şıkel, bu süreci tamamen dinlenmeye çekilerek ve fizik tedavi destekli atlatmayı planlıyor.