Çağla Şıkel’den Korkutan Haber: "Azıcık Durmam Gerekiyormuş"

Çağla Şıkel kas spazmı geçirdi! Ünlü model sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Durmam gerekiyormuş" dedi. İşte Çağla Şıkel'in son durumu ve o paylaşımı.

Çağla Şıkel’den Korkutan Haber:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2025 09:46

Podyumların ve ekranların enerjik ismi Çağla Şıkel, yoğun çalışma temposunun ardından vücudunun sinyal vermesiyle zorunlu bir mola verdi. Geçirdiği şiddetli kas spazmı nedeniyle hastanelik olan ve tedavi süreci başlayan ünlü model, sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Vücudu "Dur" Dedi

Disiplinli spor hayatı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Şıkel’in yaşadığı kas spazmı, hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medya hesabından evinde dinlendiği bir kareyi paylaşan ünlü sunucu, şu notla takipçilerinin yüreğine su serpti:

"Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş... Dinleniyorum, iyileşiyorum."

Yoğun Tempo ve Sporun Yan Etkisi mi?

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda hem kendi markası hem de sunuculuğunu üstlendiği programlar nedeniyle oldukça yoğun bir dönemden geçiyordu. Uzmanlar, spazmın yorgunluk ve aşırı fiziksel aktivite kaynaklı olabileceğini belirtirken; Şıkel, bu süreci tamamen dinlenmeye çekilerek ve fizik tedavi destekli atlatmayı planlıyor.

