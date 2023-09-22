Çağla Şıkel'den 'evlilik' yanıtı! Emre Altuğ, Nail Gönenli'ye karşı çıktı mı?

Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile 10 aydır mutlu bir birliktelik yaşadığını belirterek, "Nail iyi bir insan. Uzun bir süre yalnız olmayı tercih ettim ve bu ilişki bu süreci sonlandırdı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, eski eşi Emre Altuğ'un bu ilişkiye olumsuz baktığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Çağla Şıkel, 14 yaşındaki Kuzey ve 11 yaşındaki Uzay adında iki oğlu olduğunu belirtti ve şunları ekledi: "Emre ve ben yıllardır bilinçli bir şekilde nasıl yaşamamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini bilen yetişkin insanlarız. Şimdi 44 yaşındayım ve hepimiz büyüdük. Bu tür haberler gençlik döneminde olabilecek şeylerdir. Bazı haberler çıkıyor, 'Evlenmek istediler de izin verilmedi' veya 'Sözleşme yaptılar' gibi iddialar ortaya atılıyor. Ancak Nail ile ilgili söyleyebilirim ki ne evlenmeyi isteyen bir taraf var, ne de buna karşı çıkan bir taraf, ve ne de bir sözleşme bulunuyor."