Çağla Şıkel Yeni Sevgilisiyle Çeşme’de İlk Kez Görüntülendi

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Ünlü model ve sunucu Çeşme’de yaptığı tatilde Mertcan Tunca ile birlikte görüntülendi. Sahilde geçirilen keyifli anlar kısa sürede magazin gündemine yerleşti.

Bir dönem iş insanı Erinç Ulutürk ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Şıkel’in ayrılık sonrası kalbini yeniden aşka açtığı görüldü. Çiftin samimi halleri dikkat çekerken tatil boyunca oldukça rahat tavırlar sergiledikleri gözlendi.

Güne Motosurf İle Başladılar

İkilinin tatil günü deniz üzerinde motosurf yaparak başladı. Enerjik halleriyle dikkat çeken çift spor dolu saatlerin ardından sahilde dinlenmeyi tercih etti. Şezlong başındaki sohbetleri ve birbirlerine karşı yakın tavırları gözlerden kaçmadı.

Günün ilerleyen bölümünde Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay da tatile katıldı. Çocukların denizde yaptığı aktiviteleri izlemek isteyen Şıkel ile Mertcan Tunca’nın zodyak botla karşı koya geçtiği görüldü. Bot öncesinde Tunca’nın Şıkel’i sırtında taşıdığı anlar ise günün en çok konuşulan karelerinden biri oldu.

Özel Hayatıyla Dikkat Çekiyor

Çağla Şıkel son dönemde yalnızca ilişkileriyle değil yaşam tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabında spor rutinlerini beslenme düzenini ve günlük hayatından kesitleri paylaşan ünlü isim fit görüntüsüyle adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı lahmacun paylaşımı da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Şıkel’in “Bir taneyi bitmesin diye bir saatte yedim” sözleri çok konuşulurken sıkı beslenme düzeni yeniden gündeme taşınmıştı.

“Spor Hayatımın Bir Parçası"

Katıldığı programlarda sağlıklı yaşam alışkanlıklarından sık sık söz eden Şıkel sporun hayatındaki yerini her fırsatta anlatıyor. Uzun yıllar bale eğitimi aldığını belirten ünlü isim disiplinli yaşam tarzını çocuklarına da aktarmaya çalıştığını ifade etmişti.

Oğullarının karakterlerinden bahseden Şıkel Kuzey’in kendisine benzediğini ve spor konusunda daha disiplinli olduğunu söylemişti. Uzay’ın ise babası Emre Altuğ’a daha yakın bir karakter taşıdığını dile getirmişti.

Yeni İlişkisi Magazin Gündeminde

Çeşme’den gelen görüntüler sonrası Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca ilişkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranları ünlü modele mutluluk mesajları gönderirken çiftin yaz boyunca sık sık birlikte görüntülenmesi bekleniyor.