Çağla Şıkel ile Edis aşk mı yaşıyor? Açıkladı...

Gerek yıllara meydan okuyan güzelliği, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran sunucu ve model Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Daha önce bu konudaki sorulara yanıt vermeyen ünlü isim, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Şıkel, bu sefer aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı:



“Yok, arkadaşım. İnanılmaz haberler bunlar. Gerçekten de inanıyorlar buna. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik yani. Kendisi ile arkadaşız.”

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Ünlü isim, Tuba Ünsal’ın, "Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle saçmalık olabilir mi? Bir kız yürüyor, poposuna, eline, başına bak, güzel mi değil mi? Bu kız ne yapar? Alt yapısı ne? 2050'lerde kalmayacak bu” açıklamasının sorulması üzerine ise “Bu konuda konuşmak istemiyorum” yanıtını vermekle yetindi.