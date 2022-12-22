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Gecce Magazin Haberleri

Çağla Şıkel ile Edis aşk mı yaşıyor? Açıkladı...

43 yaşındaki Çağla Şıkel, geçtiğimiz akşam oğulları Kuzey ve Uzay ile Etiler Akmerkez’de objektiflere takıldı. Oyuncu kendisiyle ilgili gündeme gelen konulara açıklık getirdi. İşte detaylar...

Çağla Şıkel ile Edis aşk mı yaşıyor? Açıkladı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-12-2022 11:20

Gerek yıllara meydan okuyan güzelliği, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran sunucu ve model Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Daha önce bu konudaki sorulara yanıt vermeyen ünlü isim, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Şıkel, bu sefer aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı:

“Yok, arkadaşım. İnanılmaz haberler bunlar. Gerçekten de inanıyorlar buna. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik yani. Kendisi ile arkadaşız.”

 

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

 

Ünlü isim, Tuba Ünsal’ın, "Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle saçmalık olabilir mi? Bir kız yürüyor, poposuna, eline, başına bak, güzel mi değil mi? Bu kız ne yapar? Alt yapısı ne? 2050'lerde kalmayacak bu” açıklamasının sorulması üzerine ise “Bu konuda konuşmak istemiyorum” yanıtını vermekle yetindi.

 

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