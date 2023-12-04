Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...

AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.

Çağla Şıkel, hafta boyunca izleyicileriyle buluştuğu 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programı sırasında canlı yayında gerçekleşen deprem anına yakalandı. Ünlü sunucunun deprem anları, sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Sağlıklı beslenme üzerine konuşulan yayında, masanın sallanmasıyla birlikte Çağla Şıkel ve uzman diyetisyen Taylan Kümeli şaşkınlık yaşadı. Kümeli, "Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim" derken, Şıkel de sarsıntının durmasıyla birlikte "Devam edelim" diyerek programa devam etti.