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Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...

Gemlik Körfezi'nde Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde hissedildi. Çağla Şıkel, hafta boyunca her gün program sunduğu sırada canlı yayında deprem anında yakalandı. Ünlü sunucunun bu anları, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2023 15:45

AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.

Çağla Şıkel, hafta boyunca izleyicileriyle buluştuğu 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programı sırasında canlı yayında gerçekleşen deprem anına yakalandı. Ünlü sunucunun deprem anları, sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Sağlıklı beslenme üzerine konuşulan yayında, masanın sallanmasıyla birlikte Çağla Şıkel ve uzman diyetisyen Taylan Kümeli şaşkınlık yaşadı. Kümeli, "Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim" derken, Şıkel de sarsıntının durmasıyla birlikte "Devam edelim" diyerek programa devam etti.

Haberin Videosu : Çağla Şıkel depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...