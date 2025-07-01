Çağatay Ulusoy’un Yeni İmajı Olay Yarattı: “Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Gibi!”

Çağatay Ulusoy, sezon finaline giren Eşref Rüya dizisinin ardından tatil moduna geçti. Ancak bu kez gündeme gelmesinin sebebi tatil değil, yaptığı radikal imaj değişikliği oldu. Sakallarını kesen oyuncu, yeni tarzını sosyal medya üzerinden paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, hayranlardan yoğun ilgi gördü.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru: “Oğuz Geri Döndü!”

Ulusoy’un yeni hali, takipçileri arasında nostaljik bir çağrışım yaptı. Pek çok kullanıcı, onun bu görüntüsünü Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakterine benzetti. “Sanki yıllar sonra Oğuz geri döndü”, “Çağatay Ulusoy, 2000’lerin Türk dizisi havasında” gibi yorumlar sosyal medyada öne çıktı.

Bazı hayranları, imaj değişikliğini beğeniyle karşılarken, kimileri de oyuncunun sakallı haline alıştıklarını belirtti. Ancak ortak görüş, Ulusoy’un her haliyle fark yarattığı yönünde birleşti.

Eşref Rüya Başarısı ve Tatil Karesi

Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı Eşref Rüya dizisi, sezon boyunca izleyiciden büyük ilgi gördü. Sezon finali sonrası kısa bir tatil için yola çıkan Ulusoy, hem yoğun tempodan uzaklaştı hem de hayranlarını şaşırtan bir sürprize imza attı.

Ayrıca kısa süre önce Bulgaristan vatandaşlığı da alan başarılı oyuncu, artık çifte vatandaş statüsünde. Bu gelişmeyle birlikte hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde daha aktif rol alması bekleniyor.