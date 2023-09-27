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Çağatay Ulusoy'un saç sakal birbirine karıştı! İmajını görenler tanıyamadı

Çağatay Ulusoy, "Biz Bir Aileyiz" adlı filmin çekimleri yaz aylarına ertelendiğinde yine gündeme geldi, ancak bu sefer imajıyla. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Ulusoy'un saç-sakal hali, sosyal medyada dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy'un saç sakal birbirine karıştı! İmajını görenler tanıyamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2023 10:37

Ünlü oyuncu, "Terzi" dizisinde canlandırdığı karakteriyle büyük ilgi görmüş ve özel hayatındaki iddialarla da sık sık manşetlerde yer almıştı. Şimdi ise Çağatay Ulusoy'un imajı, izleyenleri şaşırttı.

Yoğun bir dizi ve film çekim temposuna sahip olan Ulusoy'un saç ve sakalının birbirine karışmış hali, hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Bazı takipçiler, bu yeni imajını beğenirken, bazıları "Can Yaman'a benziyor" yorumları yaparak sürpriz değişikliğe tepki gösterdiler.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan bu imaj değişikliği, Çağatay Ulusoy'un kendine özgü tarzından sapmasıyla gündeme oturdu.

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