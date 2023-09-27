Çağatay Ulusoy'un saç sakal birbirine karıştı! İmajını görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu, "Terzi" dizisinde canlandırdığı karakteriyle büyük ilgi görmüş ve özel hayatındaki iddialarla da sık sık manşetlerde yer almıştı. Şimdi ise Çağatay Ulusoy'un imajı, izleyenleri şaşırttı.

Yoğun bir dizi ve film çekim temposuna sahip olan Ulusoy'un saç ve sakalının birbirine karışmış hali, hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Bazı takipçiler, bu yeni imajını beğenirken, bazıları "Can Yaman'a benziyor" yorumları yaparak sürpriz değişikliğe tepki gösterdiler.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan bu imaj değişikliği, Çağatay Ulusoy'un kendine özgü tarzından sapmasıyla gündeme oturdu.