Çağatay Ulusoy'un maaşı şaşkınlık yarattı: "Yapımcı o kadar kazanmıyordur"

Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı iddia edilen ücret dudak uçuklattı. İşte tartışma konusu olan o ücret...

Çağatay Ulusoy'un maaşı şaşkınlık yarattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2024 16:03

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaştığı Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermişti. Ancak iddialara göre dizinin 20. bölümde erken final yapmasının nedeni, Ulusoy’un maaşının ödenememesi oldu. Bu gelişme, yakışıklı oyuncunun aldığı ücretin gündeme oturmasına neden oldu.

Televizyon programı Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, Çağatay Ulusoy dizilerden bölüm başına tam 3,5 milyon TL kazanıyor. Bu astronomik rakam, hem şaşkınlık yaratırken hem de oyuncunun sektördeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncunun kazandığı bu yüksek ücret, meslektaşları Hande Ataizi ve Halil Ergün'e de soruldu. Hande Ataizi, “Yapımcı o kadar kazanabiliyor ki bir oyuncuya o kadar verebiliyor. Oyuncular kazansın ya” diyerek Ulusoy’un kazancını normal karşıladı.

Usta oyuncu Halil Ergün ise bu rakamı duyduğunda, “Alıyorsa helal olsun. Şimdi hemen bunu soracağım” diye esprili bir yanıt verdi.

Çağatay Ulusoy, şimdilerde Netflix projeleriyle adından söz ettirirken, kazancı ve dizisinin erken finali magazin gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

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