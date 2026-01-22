Çağatay Ulusoy’un "Deniz Kokulu" Karavanı: Teknesini Karaya Taşıdı!

Çağatay Ulusoy'un deniz temalı karavanı sosyal medyayı salladı! Eşref Rüya dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy'un balık ağları ve mavi-beyaz detaylarla süslü lüks karavanından ilk görüntüler haberimizde...

Çağatay Ulusoy’un
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2026 12:30

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşref Rüya'da fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy, bu kez oyunculuğuyla değil, kendine has yaşam tarzıyla gündemde. Doğaya ve denize olan tutkusuyla bilinen yakışıklı oyuncunun, hobilerini karavanına nasıl yansıttığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karavan Değil, Adeta "Yürüyen Bir Gemi"

X (Twitter) üzerindeki hayran hesapları tarafından paylaşılan karavan kareleri, Ulusoy’un estetik anlayışını ve deniz sevdasını gözler önüne serdi. Karavanın iç tasarımında öne çıkan deniz temalı detaylar şunlar:

  • Mavi-Beyaz Renk Paleti: İç mekanda ferahlık veren marin renkler hakim.

  • Balık Ağları: Tavandan sarkan balık ağları, mekana otantik bir balıkçı kasabası havası katmış.

  • Ahşap ve Deniz Teması: Ahşap tavan detayları ve özel tasarım deniz temalı dolap kapakları dikkat çekiyor.

"Yaşamak İçin Bilmem Gerekenleri Denizden Öğreniyorum"

Dalış yapmaya ve zıpkınla balık avlamaya olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Çağatay Ulusoy, bu yaşam tarzının felsefesini şu sözlerle açıklamıştı:

"Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

Set Aralarında Doğa Kaçamağı

'Eşref Rüya' dizisinin yoğun çekim temposundan bulduğu her boşlukta karavanına atlayıp soluğu kıyılarda alan oyuncu, hem dinleniyor hem de en büyük hobisi olan balıkçılığı sürdürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler, hayranları tarafından "Eşref'in huzur köşesi" olarak yorumlandı.

Benzer Haberler
Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: "Her Yerim Mosmor!"
Gupse Özay’dan Kötü Haber: Gupse Özay’dan Kötü Haber: "Zayıflığımın Sebebi Ciddi Bir Hastalık!"
"Psikolojim Bozuldu" Diyen Bilal Hancı’ya Eski Eşinden Şok Yanıt: "Eskort Getirip Ev Tuttuğunda Neredeydin?"
Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı! Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı!
Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu! Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu!
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye Dev Destek: 300 Bin Dolarlık Çadırkent Bağışı! Yıldız Tilbe’den Gazze’ye Dev Destek: 300 Bin Dolarlık Çadırkent Bağışı!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.
  • 19-01-2026 18:47

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.