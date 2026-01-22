Çağatay Ulusoy’un "Deniz Kokulu" Karavanı: Teknesini Karaya Taşıdı!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşref Rüya'da fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy, bu kez oyunculuğuyla değil, kendine has yaşam tarzıyla gündemde. Doğaya ve denize olan tutkusuyla bilinen yakışıklı oyuncunun, hobilerini karavanına nasıl yansıttığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karavan Değil, Adeta "Yürüyen Bir Gemi"

X (Twitter) üzerindeki hayran hesapları tarafından paylaşılan karavan kareleri, Ulusoy’un estetik anlayışını ve deniz sevdasını gözler önüne serdi. Karavanın iç tasarımında öne çıkan deniz temalı detaylar şunlar:

Mavi-Beyaz Renk Paleti: İç mekanda ferahlık veren marin renkler hakim.

Balık Ağları: Tavandan sarkan balık ağları, mekana otantik bir balıkçı kasabası havası katmış.

Ahşap ve Deniz Teması: Ahşap tavan detayları ve özel tasarım deniz temalı dolap kapakları dikkat çekiyor.

"Yaşamak İçin Bilmem Gerekenleri Denizden Öğreniyorum"

Dalış yapmaya ve zıpkınla balık avlamaya olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Çağatay Ulusoy, bu yaşam tarzının felsefesini şu sözlerle açıklamıştı:

"Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

Set Aralarında Doğa Kaçamağı

'Eşref Rüya' dizisinin yoğun çekim temposundan bulduğu her boşlukta karavanına atlayıp soluğu kıyılarda alan oyuncu, hem dinleniyor hem de en büyük hobisi olan balıkçılığı sürdürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler, hayranları tarafından "Eşref'in huzur köşesi" olarak yorumlandı.