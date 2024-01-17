Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'dan yeni sahne!

19 Ocak Cuma saat 20.00’de yayınlanacak “Gaddar” dizisinin 1. bölümünden bir sahne internette yayınladı.

Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'dan yeni sahne!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 15:09

Televizyon ekranlarında yedi yıl önce İçerde dizisinde boy gösteren Çağatay Ulusoy'un dönüşünü müjdeleyen Gaddar dizisi, 19 Ocak itibariyle cuma akşamları Fox TV'de izleyiciyle buluşacak.

Hürer Ebeoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı dizi, askerlik görevini sürdürürken yaşadığı travmatik olayın ardından memleketine dönen Dağhan'ın hikayesini konu alıyor ve onun gaddar bir tetikçiye dönüşümünü ele alıyor.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Gaddar dizisinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk bulunuyor. Çağatay Ulusoy'un Dağhan karakterine hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi isimler yer alıyor.

GADDAR DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ:
 

Dağhan üç çocuklu bir ailenin en büyüğü... Ailesiyle, orta halli bir mahallede mütevazı bir hayat sürmüş. Kendini bildi bileli tek gayesi ailesine yardım etmek ve onları mutlu etmek olmuş. Kendi hayatını, sevdiği kadınla evlenmeyi dahi onlar için ertelemek zorunda kalmış.

Bir gün babasıyla yaşadığı şiddetli bir tartışma sonrası Dağhan askere gitmeye karar veriyor. Görevini tamamlayıp dönmek üzereyken sevgilisi Aydan’ın kendisinden habersiz bir güzellik yarışmasına katıldığını öğreniyor. Öfkesine hakim olamayıp Aydan’dan ayrılıyor, teskere bırakıp özel harekata katılıyor.

Yaşadığı bazı travmatik olaylar sonrası biraz kafa izni yapmak için memlekete dönüyor. Ama hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamıyor. Ayrı olduğu sevgilisi Aydan ortadan kaybolmuş. Onunla öyle tutkulu bir aşkları var ki ayrıyken bile tam ayrı değiller, bu yüzden onu bulamamak çok koyuyor Dağhan’a... Ailesi dağılmış... Kız kardeşinin adamın biriyle kaçtığını öğreniyor, erkek kardeşi okulu bırakıp pis işlere bulaşmış, babası ve annesi küs. Evi ayakta tutan oymuş meğer, o gidince her şey dağılmış. Mahallede de işler eskisi gibi değil, kötü kötü tipler sarmış ortalığı, eski arkadaşları çeşitli yasa dışı işlere girmiş. Parayı bulan “Bey” olmuş, kimse değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyor.

Böyle kaotik bir ortamda bir de Müdür denen tip çıkıyor ortaya. Dağhan’a bir iş teklif ediyor. “Tetikçilik”. Dağhan şiddetle reddediyor. Ama en yakın arkadaşı Samet’i korumaya çalışırken kendini belanın tam ortasında buluyor. Sevdiklerini bu beladan uzak tutmak için acımasız olması gerektiğini fark ediyor.

 

Gaddar 1. Bölüm Yeni Sahne! 
 

 

Benzer Haberler
Banka Borcu Olan Emekli İçin 50.000 TL Hazırlandı, Emekli Mağdur Olmasın Diye Ödenecek Banka Borcu Olan Emekli İçin 50.000 TL Hazırlandı, Emekli Mağdur Olmasın Diye Ödenecek
Ocak Ayında T.C. Kimlik Numarası 0, 2, 4, 6, 8 Olanlara Sınırlı Hesap Ödemesi: 11.334 TL'ye Kadar! Ocak Ayında T.C. Kimlik Numarası 0, 2, 4, 6, 8 Olanlara Sınırlı Hesap Ödemesi: 11.334 TL'ye Kadar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması Sonrasında Bankalar da Zam Yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması Sonrasında Bankalar da Zam Yaptı!
Halkbank'tan Yepyeni Bireysel Tüketici Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi İmkanı! Halkbank'tan Yepyeni Bireysel Tüketici Kredisi Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi İmkanı!
Emeklilere Devlet Desteği: 17.000 TL Ek Ödemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Emeklilere Devlet Desteği: 17.000 TL Ek Ödemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Cumhurbaşkanı duyurdu, Emekliye 18 23 Ocak Arası Bir Daha Ek Ödeme Olacak Cumhurbaşkanı duyurdu, Emekliye 18 23 Ocak Arası Bir Daha Ek Ödeme Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'