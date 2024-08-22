Çağatay Ulusoy'lu Centilmen'den ilk görüntüler izleyiciyle buluştu

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği, senaryosunu ise Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı Tam Bir Centilmen, 26 Eylül’de Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Tam Bir Centilmen, göz kamaştırıcı bir yaşam süren ancak derinlerde büyük bir mutsuzluk yaşayan Saygın’ın, gerçek mutluluğu arayışını etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktarıyor. Varlıklı kadınların gözdesi ve baştan çıkarıcı olarak tanımlanan Saygın’ın içsel yolculuğunu konu alan film, onun parıltılı dış dünyasının ardındaki karmaşık ruh halini keşfe çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’a, Ebru Şahin, Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Tam Bir Centilmen Konusu:

Dışarıdan bakıldığında Saygın, lüks ve parıltılı dünyada kendine yer edinmiş bir adamdır. Şehirdeki çoğu insan ona zengin kadınların gözdesi, baştan çıkarıcı ve duygusuz bir avcı olarak bakar. Ancak bu görünüşün ardında bambaşka bir gerçek saklıdır. Saygın, her kadına istediklerini, belki de içten içe arzuladıkları ama dile getirmeye çekindikleri duygusal tatmini sunan bir adamdır. Onlara kendilerini özel, değerli ve önemli hissettirmek onun işidir; fakat Saygın'ın asla kendine sormadığı bir soru vardır: Kendi mutluluğum nerede? İşte bu soru, genç ve saf Nehir ile tanışmasıyla aklına girer ve özenle kurduğu tüm dengeler ve hayatı alt üst olur.