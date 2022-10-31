Çağatay Ulusoy'dan çok konuşulacak yeni film!



Çağatay Ulusoy 21 Eylül itibariyle dinlenmeye çekilen Ulusoy kısa bir de yurt dışı tatili yapıp kafasını dinledi. Başarılı oyuncu bu arada yeni bir filmle de el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulusoy’un yeni dizisinin adı “Centilmen”… Deniz Madanoğlu’nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures’ın üstleneceği film tıpkı “Terzi” gibi, Netflix’te seyirciyle buluşacak.



Filmin en çarpıcı tarafı da Ulusoy’un hayat vereceği karakter… Farklı roller canlandırararak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, bir jigolaya hayat verecek. Filmin cast çalışmaları devam ediyor.