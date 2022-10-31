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Gecce Magazin Haberleri

Çağatay Ulusoy'dan çok konuşulacak yeni film!

Çağatay Ulusoy son olarak Cem Karcı’nın yönettiği “Terzi” dizisinin çekimlerini tamamladı. Oyuncu hız kesmeden yeni projesi için el sıkıştı. İşte detaylar...

Çağatay Ulusoy'dan çok konuşulacak yeni film!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-10-2022 18:11


Çağatay Ulusoy 21 Eylül itibariyle dinlenmeye çekilen Ulusoy kısa bir de yurt dışı tatili yapıp kafasını dinledi. Başarılı oyuncu bu arada yeni bir filmle de el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulusoy’un yeni dizisinin adı “Centilmen”… Deniz Madanoğlu’nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures’ın üstleneceği film tıpkı “Terzi” gibi, Netflix’te seyirciyle buluşacak.


Filmin en çarpıcı tarafı da Ulusoy’un hayat vereceği karakter… Farklı roller canlandırararak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, bir jigolaya hayat verecek. Filmin cast çalışmaları devam ediyor.

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