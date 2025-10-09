Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun Uykucu filminden ilk fragman

Yılın iddialı sinema filmi Uykucu'dan heyecan uyandıran fragman

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun Uykucu filminden ilk fragman
Yayın Tarihi : 09-10-2025 13:36

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başrollerinde oynadığı, 29 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanan Uykucu’nun beklenen fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı yılın en iddialı filminin aksiyon ve tutku dolu fragmanı heyecan yarattı.

Can Ulkay’ın yönetmenliğinde çekilen, senaryosu usta senarist Kubilay Tat’a ait Uykucu, gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini konu alıyor. Ferman ve Saye’nin birbirlerine duydukları tehlikeli aşkla hem hayatta kalmak hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmek zorunda kaldıkları film, aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren hikayesiyle dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimlerin de yer aldığı Uykucu 29 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

