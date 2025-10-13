Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu, aksiyon sahnelerini dublörsüz çekti

“Uykucu” Aksiyon Sahneleriyle de Konuşulacak.

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu, aksiyon sahnelerini dublörsüz çekti
Yayın Tarihi : 13-10-2025 17:23

Türk sinemasında son yılların en etkileyici aksiyon sahnelerine sahip yapımlardan biri olmaya hazırlanan Uykucu’nun başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu, filmdeki aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan çekti. Oyuncular, çekimlerden önce özel eğitmenlerle yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı Uykucu; güçlü kadrosu, etkileyici konusu ve yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu, senaryosu usta senarist Kubilay Tat’a ait olan filmdeki kavga-aksiyon sahneleri için Çağatay UlusoyElçin Sangu ve Ferit Kaya; çekimlerden önce 15 gün boyunca yakın dövüş eğitimleri aldı.

Eğitimler, sahnelerin çekileceği mekanlarda uzman dövüş eğitmenleri ve koreograflar tarafından verildi. Ekip, çekim süresince sahnelerin teknik olarak kusursuz olması için set boyunca oyunculara eşlik etti. Oyuncular ayrıca, silahlı sahneler için atış poligonunda özel eğitim alarak sete hazırlandı.

Gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatan Uykucu29 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Filmin kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun yanı sıra Ferit KayaBarış FalayTamer LeventMusa UzunlarCengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler de yer alıyor.

Ferman ve Saye’nin birbirlerine duydukları tehlikeli aşkla hem hayatta kalmak hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmek zorunda kaldıkları Uykucu, aksiyonla psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor.

