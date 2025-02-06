Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...

‘Eşref Rüya’nın yıldız isimlerden oluşan kadrosu geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi. Heyecan ve mutluluklarını paylaşan ekip birlikte objektiflere poz verdi. Aşkın küllenmiş ateşini yeniden alevlendirmeye hazırlanan‘Eşref Rüya’ önümüzdeki günlerde sete çıkacak.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2025 09:52

Televizyon dünyasının heyecanla beklediği “Eşref Rüya”, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor! Tims&B imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizi, izleyicilere unutulmaz bir aşk ve aksiyon hikayesi sunacak.

Başrollerde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı Eşref Rüya, ekrana damga vurmaya hazırlanıyor. Dizide, Çağatay Ulusoy gözü kara, güçlü ve acı dolu geçmişiyle suç dünyasında hüküm süren Eşref karakterine hayat verirken, Demet Özdemir ise onun hayatını tamamen değiştirecek genç müzisyen Nisan olarak izleyiciyle buluşacak.

Aşkın Küllenen Ateşi Yeniden Alevleniyor!

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmış ve suç dünyasının karanlık yollarında kendi ailesini kurmuş bir adamdır. Gücün, savaşın ve kayıpların içinde boğulurken huzur arayışı hiç bitmez. Ancak hayatına aniden giren Nisan, onun geçmişte bastırdığı duyguları yeniden gün yüzüne çıkaracaktır. Özlenen büyük aşk hikayeleri tadında bir senaryo ile izleyicinin kalbine dokunmaya hazırlanan dizi, aksiyon ve romantizmi bir arada sunacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu!

Eşref Rüya’nın yıldızlarla dolu kadrosunda Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi önemli isimler yer alıyor.

Kamera arkasındaki okuma provaları tamamlanan dizinin çok yakında sete çıkması bekleniyor. Merakla beklenen “Eşref Rüya”, izleyicilere drama, tutku ve aksiyon dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Eşref Rüya, yakında Kanal D’de!

 

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