Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya Dizisi Son Paydosunu Yaptı!

Televizyon ekranlarında fırtınalar estiren, her bölümüyle sosyal medyanın ve reyting listelerinin zirvesine yerleşen dev yapım ekran yolculuğunun sonuna geldi. Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı senaryosu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç tarafından kaleme alınan başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya iki sezon süren başarılı ekran yolculuğunun ardından çekimlerini tamamladı.

Ekranlara Damga Vuran Hikaye Son Buldu

İlk bölümünden itibaren sıra dışı kurgusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla fark yaratan dizi arkasında kırılması güç rekorlar bırakarak tatile değil tamamen vedaya hazırlanıyor. Unutulmaz karakterleri sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle yayınlandığı günden itibaren izleyicinin büyük ilgisini gören dizi iki sezon boyunca ekranlara damga vururken set ekibi de son çekim gününde bir araya gelerek bu özel ana birlikte veda etti. Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği karakter ile Demet Özdemir'in canlandırdığı rolün arasındaki epik aşk ve intikam öyküsü Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını çoktan yazdırdı.

Son Paydos Pastayla Kutlandı

Aylar süren yoğun çalışma temposu uykusuz geceler ve zorlu aksiyon sahnelerinin ardından sette büyük bir rahatlama ve aynı zamanda buruk bir hüzün hakim oldu. Yoğun geçen iki sezonun ardından son set gününde oyuncular ve ekip çekimlerin tamamlanmasını pasta keserek kutladı. Hatıra fotoğrafları çektiren ekip uzun süren ekran yolculuğunun ardından birbirleriyle vedalaşırken duygusal anlar da yaşandı. Başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir tüm set arkası çalışanlarına tek tek sarılarak teşekkür etti.

Büyük Veda Çarşamba Akşamı

Eşref Rüya dizisinin çekimleri dün gece tamamlandı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, çekimlerin sona ermesini pasta keserek kutladı. pic.twitter.com/siwOjyDH8R — Dizi Analiz (@dizianaIiz) June 6, 2026

Artık gözler hikayenin nasıl bir sonla noktalanacağına çevrildi. Akıllardaki soru işaretlerinin yanıt bulacağı ve tüm hesaplaşmaların tamamlanacağı son bölüm için geri sayım başladı. İki sezon boyunca milyonları ekran başına kilitleyen Eşref Rüya, çarşamba akşamı yayınlanacak final bölümüyle izleyicisine veda edecek. Efsane kadro son kez çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşarak ekran ömrünü tamamlayacak.