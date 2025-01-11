Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya”dan yeni detaylar!

Tims&B tarafından hayata geçirilen projede Çağatay Ulusoy’a, Demet Özdemir (Nisan), Büşra Develi (Çiğdem), Necip Memili (Gürdal), Görkem Sevindik (Devran), Ahmet Rıfat Şungar (Faruk), Deniz Hamzaoğlu (Müslüm) ve Kaan Turgut (Sungur) eşlik edecek.

Kadroya son olarak başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu katıldı. Dizide, Gürdal’ın otel müdürü kız kardeşi Irmak karakterine hayat verecek olan Benderlioğlu, güçlü ve otoriter bir figürle seyircinin karşısına çıkacak.

“Eşref Rüya”, sürükleyici senaryosu ve yıldızlarla dolu kadrosuyla sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanının yakında yayınlanması bekleniyor!