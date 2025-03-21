Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Hayranları Yorum Yağdırdı! ‘Eşref Rüya’ Trendlere Girdi!

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’, ilk bölümüyle ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapım, sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla izleyicinin beğenisini kazandı.

YouTube’da 24 Saatte 3 Milyon İzlenme!

Merakla beklenen dizi, ilk bölümüyle YouTube’da 24 saat içinde 3 milyon izlenme sayısına ulaştı. Dizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, izleyiciler başrol oyuncularına yorum yağdırdı.



EŞREF VE RÜYA’YA SEVGİ SELİ!

İlk bölümde, Eşref (Çağatay Ulusoy), yıllar önce yaşadığı büyük aşkın izlerini taşırken, Nisan (Demet Özdemir) kardeşi için mücadele eden güçlü bir kadın olarak izleyici karşısına çıktı.

İkilinin yollarının kesiştiği sahneler büyük beğeni toplarken, #EşNis etiketiyle sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuk performanslarıyla övgü alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, hayranlarının ilgi odağı oldu.





YILDIZ KADRO VE GÜÇLÜ SENARYO!

Yapımını Tims&B, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan senaryo, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda;

Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir

Necip Memili

Büşra Develi

Ahmet Rıfat Şungar

Tolga Tekin

Görkem Sevindik

Ceren Benderlioğlu

Ebrar Karabakan

Umut Karadağ gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Eşref Rüya, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında!