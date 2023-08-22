Çağatay Ulusoy O Kanala Hayır Diyemedi! Ekim-Kasım Ayında Yeni Dizisi Geliyor

Uzun süredir televizyon ekranlarında görülmeyen, genç kızların hayranı yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yokluğu belli olan ünlü isimler arasında yer almaktadır. Bu sene bir çok proje ile ekranlara geri dönen ünlü oyuncuların arasına Çağatay Ulusoy'da eklendi. Uzun süredir Netflix platformuna dizi çeken Çağatay Ulusoy, Terzi'nin akabinde Centilmen filminde boy göstermiş ve Büşra dizisinde de başrol olarak sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

En son 2017 senesinde İçerde dizisi ile ekranlarda olan ve Ay Yapım ile anlaşan Çağatay Ulusoy, yeni projesi için tekrar Ay Yapım ile el sıkıştı. Kendisine gelen tüm teklifleri red eden Çağatay Ulusoy, yeni sezonda FOX TV ekranlarında olacak. Ay Yapım'ın sunacağı Gaddar isimli dizide Levent adlı bir genci canlandıracak olan Ulusoy, Sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşen bir genci oynayacak.

Çukur ve Üç Kuruş dizilerini yöneten Sinan geçen günlerde kaybettiğimiz Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Erkin Koray‘ın Gaddar şarkısı kullanılacak.