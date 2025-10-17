Çağatay Ulusoy Ebru Dersi Aldı!

Çağatay Ulusoy, filmde canlandırdığı ebru sanatçısı Ferman için özel eğitim aldı. Sahneler için bir başka sanatçı hazır bulundurulmasına rağmen, Ulusoy sahnelerin tamamını kendisi gerçekleştirdi.

Çağatay Ulusoy Ebru Dersi Aldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2025 17:03

Aksiyon sahneleri kadar görsel estetiğiyle de dikkat çekecek olan Uykucu filmiMevlevilik felsefesi ve ebru sanatını hikayesine ustalıkla dahil ederek sanatsal dokusuyla da öne çıkıyor.

Başrolünü Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı Uykucu, yalnızca yüksek tempolu bir aksiyon filmi olmanın ötesine geçerek, izleyiciyi maneviyat ve sanatın birleştiği derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Filmde Çağatay Ulusoy, ebru sanatçısı Ferman karakterine hayat veriyor. Görsel ve felsefi açıdan filme özel bir derinlik kazandıran ebru sahneleri için Ulusoy, usta ebru sanatçısı Tüzin Tiryaki’den özel dersler aldı. Ön hazırlık aşamasında planlanan uzun eğitim süreci, Ulusoy’un doğuştan gelen el becerisi ve sanata yatkınlığı sayesinde beklenenden kısa sürdü.

Ebru sahneleri, Tüzin Tiryaki’nin danışmanlığında ve sete bizzat katılımıyla çekildi. Filmdeki tüm ebru planlarında Çağatay Ulusoy’un elleri kullanıldı. Sahneler için bir başka sanatçı hazır bulundurulmasına rağmen, Ulusoy sahnelerin tamamını kendisi gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın, senaryosunu ise usta senarist Kubilay Tat’ın üstlendiği Uykucu, gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ferit KayaBarış FalayTamer LeventMusa UzunlarCengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler yer alıyor.Uykucu, 29 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

ÇAĞATAY MEVLEVİ DERGAHINDA

Usta aktör Tamer Levent, Uykucu’da Ferman’ın sık sık ziyaret ettiği Mevlevi dergahının şeyhini canlandırıyor. Ferman ebru resimleriyle ciltlediği kitapları götürdüğü Mevlevi dergahında bir yandan aksiyon dolu hayatındaki kendi içsel yolculuğuna da yön arıyor.

Benzer Haberler
Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Tek Celsede Anlaşmalı Olarak Boşandı Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Tek Celsede Anlaşmalı Olarak Boşandı
Cemal Hünal'dan Şafak Sezer İtirafı: Cemal Hünal'dan Şafak Sezer İtirafı: "Asla Oynamam, Çünkü Selam Vermedi!"
Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'ten Kaçamak Görüntü: İlk Kez El Ele Yakalandılar Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'ten Kaçamak Görüntü: İlk Kez El Ele Yakalandılar
Üzerine Ağaç Devrilen Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncusu İbrahim Yıldız Hayati Tehlikeyi Atlattı: İşte Son Durumu! Üzerine Ağaç Devrilen Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncusu İbrahim Yıldız Hayati Tehlikeyi Atlattı: İşte Son Durumu!
Cansu Dere'den Uluslararası Proje: 'Portekiz Aşkı' Filminde Diogo Morgado İle Başrolü Paylaşacak Cansu Dere'den Uluslararası Proje: 'Portekiz Aşkı' Filminde Diogo Morgado İle Başrolü Paylaşacak
İlkay Gündoğan Aile Keyfi İçin Dubai'de: Milli Maç Arasını Tatille Değerlendirdi İlkay Gündoğan Aile Keyfi İçin Dubai'de: Milli Maç Arasını Tatille Değerlendirdi
ÇOK OKUNANLAR
Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması
  • 15-10-2025 14:07

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!
  • 15-10-2025 11:50

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu
  • 15-10-2025 10:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
  • 15-10-2025 17:47

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı

'Bugün Güzel' Filminin Çekşmleri Tamamlandı
  • 17-10-2025 17:31

'Bugün Güzel' Filminin Çekşmleri Tamamlandı