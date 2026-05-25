Murat Ünalmış'ın Yeni Projesi Belli Oldu

Başarılı oyuncu Murat Ünalmış'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü aktör Show TV'nin yeni yayın dönemi için hazırlanan iddialı projesi "Eski Masal" dizisinin başrol oyuncusu oldu.

Temmuz Ayında Kapadokya''da Set Başlıyor

Yapımcılığını CNP Film adına Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği yeni dizinin hazırlıkları devam ediyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun senaristliğini ise Eda Tezcan'ın üstlendiği projenin çekim yerleri de netleşti. Çekimleri önümüzdeki temmuz ayında Kapadokya'da başlayacak olan dizi büyüleyici atmosferiyle izleyicilere görsel bir hikaye sunmayı hedefliyor.

Kadın Başrol İçin Özge Özacar İle Görüşülüyor

Murat Ünalmış merakla beklenen projede bölgenin köklü ailelerinden Kozaklı ailesinin büyük oğlu Mirza karakterini canlandıracak. Hikaye Mirza ve büyük aşkı Leyla'nın dramatik öyküsünü merkezine alacak. Mirza'nın partneri Leyla karakteri için ise başarılı oyuncu Özge Özacar ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Sektörde şimdiden büyük merak uyandıran "Eski Masal" yeni sezonun en iddialı ve güçlü yapımları arasında gösteriliyor.