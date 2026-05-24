Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu Tatilde Coştu!

Oyuncu Bülent Şakrak bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile yaz sezonunu açtı. Tatilden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çiftin eğlenceli halleri takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Tatil Kareleri Sosyal Medyayı Hareketlendirdi

Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmasının ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Bülent Şakrak son dönemde genç sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Çiftin birlikte çıktığı tatilden gelen yeni görüntüler de kısa sürede magazin sayfalarının radarına girdi.

Deniz sezonunu açan ikili arkadaş ortamında eğlenceli anlar yaşadı. Özellikle Bülent Şakrak’ın sevgilisini denize attığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde çiftin keyifli halleri dikkat çekti.

“Fedon ZORLA Suya Düşürüldü”

Tatilde yaşanan o anlar Duygu Arabacıoğlu’nun sosyal medya paylaşımıyla daha da konuşulur hale geldi. Genç isim sevgilisinin kendisini denize ittiği görüntülere “Fedon ZORLA suya düşürüldü” notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçilerin bir kısmı çiftin enerjisini eğlenceli bulurken, bazı kullanıcılar da ikilinin uyumuna dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “aşk yaradı” ve “çok mutlular” ifadeleri öne çıktı.

Aşk Paylaşımları Dikkat Çekiyor

Bülent Şakrak ilişkisi boyunca sevgilisine yaptığı romantik paylaşımlarla da gündeme gelmişti. Oyuncunun daha önce sosyal medya hesabından yaptığı “365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman… Çok seviyorum seni” paylaşımı uzun süre konuşulmuştu.

Çiftin son tatil görüntüleri de ilişkilerinin doludizgin sürdüğünü ortaya koydu. Özellikle doğal tavırları ve samimi halleri takipçiler tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.

Yaz Sezonuna Hızlı Başlangıç

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen ikili tatil kareleriyle yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Deniz güneş ve eğlence dolu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.