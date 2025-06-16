Çağatay Ulusoy Bombası: Uykusuz Adam Geliyor!

Çağatay Ulusoy, Poll Films’in yeni bombası Uykusuz Adam filmiyle sinema dünyasını sallamaya hazırlanıyor. Detaylar yazımızda!

Çağatay Ulusoy Bombası: Uykusuz Adam Geliyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-06-2025 09:16

Poll Films’in başarılı patronu Polat Yağcı, yine gündeme damga vuracak bir hamle gerçekleştirdi. Ünlü yapımcı, Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda fırtına estiren Çağatay Ulusoy ile yeni bir projede buluştu. Ülkemizin en gözde yıldızlarından biri olan Çağatay Ulusoy, bu yeni anlaşmayla sinema dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Polat Yağcı’dan Sinema Sektörüne Büyük Hamle

Son dönemde sinema salonlarını hareketlendiren Polat Yağcı, sadece yapımcı kimliğiyle değil, stratejik projeleriyle de dikkat çekiyor. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle iki haftada 500 bin seyirciye ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise Çağatay Ulusoy ile yapılan bu dev anlaşma, sinema severlerin beklentisini iyice artırdı.

Uykusuz Adam İçin Geri Sayım Başladı

Anlaşma kapsamında Çağatay Ulusoy, Poll Films imzası taşıyacak iki filmde başrol oynayacak. Bunlardan ilki olan Uykusuz Adam filmi, temmuz ayında sete çıkacak. Projenin hazırlıkları ise önümüzdeki günlerde hız kazanacak. Merakla beklenen bu film, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla yaz sezonuna damga vurmayı hedefliyor.

Sinema Dünyasında Yeni Bir Dönem

Özellikle sinema salonlarına canlılık kazandıran Poll Films, bu proje ile çıtayı bir kez daha yukarı çekmeyi planlıyor. Çağatay Ulusoy ise farklı bir karakterle hayranlarının karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Böylece izleyici, yepyeni bir maceraya tanıklık edecek.

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