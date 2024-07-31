Çağan Atakan Arslan ve Serap Korkmaz'dan Ayayorgi Koyu'nda eğlenceli gün

Bir aydır ailece Çeşme'de tatilin tadını çıkaran Çağan Atakan Arslan ve Serap Korkmaz, önceki gün Ayayorgi Koyu’nda deniz scooteri ile keyifli anlar yaşadı.



Deniz scooterini önce çocuklarla birlikte deneyimleyen Serap Korkmaz, eğlenceli bir gün geçirirken, baba Atakan ise iskeleden cep telefonuyla onları görüntüledi.

Çiftin oğulları Leon Aslan, sudan çıkmaya pek niyetli görünmezken, bir süre sonra scooterle turlayan Avatar Atakan, ufaklığı ikna ederek eğlenceli gezintiyi sonlandırdı. Ayayorgi Koyu'nda eğlenceli anlar yaşayan aile, tatilin tadını doyasıya çıkardı.