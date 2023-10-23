Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede gerçekleştirilecek? AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyük Filistin Mitingi, Filistin halkının yanında olmanın önemini vurgulamak için bir araya getirilmiştir. Bu özel etkinlik, İsrail'in eylemlerine dikkat çekmek ve Filistin'e destek sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Hangi Önemli İsimler Katılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gibi tanınmış isimlerin katılması bekleniyor. Ayrıca, medya, spor, sanat ve iş dünyasından tanınmış simaların da bu mitinge katılması öngörülüyor. Bu büyük etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası medya kuruluşlarına açık olup, geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Filistin Mitingi tarihi ve yeri

Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Etkinlik mekânı olarak, İstanbul Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı seçilmiştir. Mitinge, Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor. Bu katılımın, hem ulusal hem de uluslararası bir dayanışma örneği teşkil etmesi umuluyor.

Büyük Filistin Mitingi'nin düzenlenmesinin ana sebebi, Filistin halkına yönelik yaşanan saldırılara dikkat çekmek ve bu konuda ulusal bir bilinç oluşturmaktır. Ayrıca, Türkiye'nin bu konudaki tavrını uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde ifade edebilmesi için de bu miting büyük önem taşımaktadır.

Mitingde yer alacak olan önemli isimler, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için bir araya geliyorlar. Bu isimler, Filistin'e olan desteğin sadece sözde değil, eylemde de olduğunu vurgulamak için mitinge katılıyorlar. Ayrıca, mitinge katılacak olan tanınmış simaların, geniş kitlelere ulaşma potansiyelleri de göz önünde bulundurulduğunda, bu etkinliğin önemi daha da artmaktadır.