"Büyüdüğümüz Şarkılar" Dün Gece İzleyici Karşısındaydı

30 seneyi aşkın süredir, şarkıları ve sahne performansı ile beğeni toplayan Kaan Öztürk’ün hazırladığı ve canlı orkestrası ile sunduğu “Büyüdüğümüz Şarkılar” dün gece Duru Tiyatro Water Garden’da prömiyer yaptı. İzleyiciler, çocukluğumuza damga vuran sanatçıların bilinmeyen hayat hikayelerine tanık olurken Kaan Öztürk’ün taklit ve şarkılarıyla hem eğlendi hem de tam bir müzik ziyafeti yaşadı.

Mazhar, Fuat ve Özkan Nasıl tanıştı, Barış Manço’nun bıyığının öyküsü ve hiç duymadığınız daha pek çok hikaye…

“Büyüdüğümüz Şarkılar” Barış Manço, Cem Karaca, Tanju Okan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Ajda Pekkan, MFÖ, Edip Akbayram, Müslüm Gürses ve Fikret Kızılok ve daha pek çok efsane ismi konu alıyor.

Oyunda, Kaan Öztürk bu unutulmaz isimlerin şarkılarını canlı seslendirirken bir yandan da hayat hikayelerini anlatıyor. Nükhet Duru ve Sezen Aksu taklitlerinde kendisine Başak İlhan eşlik ediyor.

Nükhet Duru’nun 11 yaşında felç geçirdiğini ve bu felçten kahkahası sayesinde kurtulduğunu biliyor muydunuz, ya da Barış Manço’nın bir trafik kazası sonucu dudağının yarıldığını ve bu yara izini kapatmak için bıyık bıraktığını.

İzleyici, oyun boyunca, unutulmaz sanatçıların şarkılarını canlı performans ile dinlerken aynı anda da hiç duymadığı hikayelerle şaşırıyor. Şarkılar söylenirken tüm salon koro halinde eşlik ediyor, hikayeler anlatılırken kahkaha tufanı kopuyor.

Oyunda dün gece konuk sanatçı olarak Onur Mete de yer aldı.

İlk defa tiyatoseverlerle buluşan “Büyüdüğümüz Şarkılar” izleyiciden büyük alkış aldı.