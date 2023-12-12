Büşra Pekin haberi böyle verdi: 'Yakın çevrem biliyor, siz de bilin'

Ünlü aktris Büşra Pekin, sosyal medya platformunda annesinin sağlık durumuyla ilgili şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Pekin, annesiyle birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak, ailelerinin başından geçen hastalığı duyurdu.

Büşra Pekin haberi böyle verdi: 'Yakın çevrem biliyor, siz de bilin'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2023 12:33

Ünlü aktris Büşra Pekin, sosyal medya hesaplarından annesinin sağlık durumuyla ilgili şaşırtıcı bir açıklama paylaştı. Annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Pekin, ailelerinin başından geçen hastalığı ve annesinin böbrek sorununu taş düşürdüğünü açıkladı.

Olayın geçmişte kaldığını ve annesinin şu an sağlıklı olduğunu belirten Pekin, paylaşımıyla takipçilerini bilgilendirdi. Ünlü oyuncunun annesinin sağlık sorununa dair bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Büşra Pekin annesiyle olan fotoğrafla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yakın çevrem biliyor, siz de bilin istedim. Annemin böbreğiyle alakalı bir sorunu vardı. Taş düşürüyormuş. Bitti, geçti. Bugün sonuçları da aldık. Mis gibi. Allah'ım ailelerimizi, sevdiklerimizi korusun."

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