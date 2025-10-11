Büşra Develi’den Sevgilisi Ralph Sason ile Aşk Dolu Paylaşım!

Büşra Develi, sevgilisi Ralph Sason ile yeni aşk dolu karesini paylaştı. Eşref Rüya dizisindeki rolü ve doğallığıyla yine beğeni topladı.

Büşra Develi’den Sevgilisi Ralph Sason ile Aşk Dolu Paylaşım!
Yayın Tarihi : 11-10-2025 16:40

Büşra Develi, hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Şu sıralar Kanal D’de yayınlanan “Eşref Rüya” dizisinde canlandırdığı Çiğdem Komiser karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

31 yaşındaki güzel oyuncu Büşra Develi, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık hem setteki hem de özel hayatındaki kareleri takipçileriyle paylaşan Develi, dün yaptığı yeni paylaşımıyla büyük beğeni topladı. “Eylül bitti çok şükür” notunu düştüğü fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yeni Aşk Dolusu Kare Gündem Oldu

Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Ralph Sason ile yaşadığı aşkı ilan etmişti. Çiftin ilişkisi magazin dünyasında sık sık konuşulmaya devam ederken, Büşra Develi’den sevgilisiyle yeni bir aşk dolu kare geldi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından beyaz kalp emojisi ekleyerek paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

Doğallığıyla Büyülüyor

Kameraların karşısında zarafetiyle öne çıkan Büşra Develi, sade tarzı ve doğal güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında abartısız bir makyaj tercih eden Develi, hayranlarından binlerce övgü dolu yorum aldı. “Doğallığın simgesi”, “Her haliyle zarif” gibi yorumlar, oyuncunun altına yağmur gibi yağdı.

Dizisi ve Aşkı Aynı Anda Gündemde

Hem “Eşref Rüya” dizisindeki performansı hem de Ralph Sason ile yaşadığı ilişkisi, Develi’yi son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi. İş ve özel hayatındaki başarısıyla dikkat çeken oyuncu, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

