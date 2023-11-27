Büşra Develi'den aşk itirafı!

Büşra Develi, önceki akşam Cihangir'de motosikletiyle görüntülendi. Hızlı bir şekilde gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Cihangir'i motosikletimle gezmekten büyük keyif alıyorum. Motor, benim için gerçek bir tutku" dedi.

Yeni projeleri hakkında da konuşan Develi, "Edirne'de çektiğim 'Kasaba' adlı filmi bekliyorum. Heyecanlıyım ve merakla bekliyorum. 2024'te yayınlanmasını umuyorum. Başka bir film projem daha var. İşlerim şu anda çok iyi, Allah'a şükür. 2024'ün hepimize güzellikler getireceğini düşünüyorum. Bu süreci hak ettiğimizi hissediyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncuya, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusu yöneltilince, "Şu anda sevgilim yok, kalbim boş. Kendimi işime adadım. Eğer bir ilişki olacaksa, kaçmam. Sizden kaçmaz, mutlaka ortaya çıkar" yanıtını verdi.