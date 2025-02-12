Büşra Develi sevgilisiyle görüntülendi! Erkek arkadaşı panik oldu

Ünlü oyuncu Büşra Develi, yakında izleyiciyle buluşacak olan yeni dizisi “Eşref Rüya” ile gündemde. Nişantaşı’nda erkek arkadaşıyla ilk kez görüntülenen Develi, yeni projesi ve sosyal medya alışkanlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Büşra Develi sevgilisiyle görüntülendi! Erkek arkadaşı panik oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2025 10:06

'Eşref Rüya' dizisinde polis memuru Çiğdem karakterine hayat vereceğini belirten Büşra Develi, “Uzun zamandır böylesine iddialı bir televizyon projesi okumamıştım. Çok heyecanlıyım” diyerek dizinin iddiasını vurguladı.

Son dönemde sosyal medyadan uzak durduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Bu aralar sosyal medyada pek aktif değilim. Dikkat dağıtıcı bir şey ve yorumlara değil de kendi hayatıma odaklanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Röportaj sırasında gözden kaybolan erkek arkadaşı için esprili bir şekilde “Arkadaşımı fazla bekletmeyeyim. Nerede acaba? Kaybettim onu” diyen Büşra Develi, keyifli tavırlarıyla dikkat çekti.

“Eşref Rüya”, merakla beklenen projeler arasında yer alırken Büşra Develi’nin yeni rolü ve özel hayatı da şimdiden magazin gündeminde!

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