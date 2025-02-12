Büşra Develi sevgilisiyle görüntülendi! Erkek arkadaşı panik oldu

'Eşref Rüya' dizisinde polis memuru Çiğdem karakterine hayat vereceğini belirten Büşra Develi, “Uzun zamandır böylesine iddialı bir televizyon projesi okumamıştım. Çok heyecanlıyım” diyerek dizinin iddiasını vurguladı.

Son dönemde sosyal medyadan uzak durduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Bu aralar sosyal medyada pek aktif değilim. Dikkat dağıtıcı bir şey ve yorumlara değil de kendi hayatıma odaklanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Röportaj sırasında gözden kaybolan erkek arkadaşı için esprili bir şekilde “Arkadaşımı fazla bekletmeyeyim. Nerede acaba? Kaybettim onu” diyen Büşra Develi, keyifli tavırlarıyla dikkat çekti.

“Eşref Rüya”, merakla beklenen projeler arasında yer alırken Büşra Develi’nin yeni rolü ve özel hayatı da şimdiden magazin gündeminde!