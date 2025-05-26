Büşra Develi, Aşkını İlan Etti!

Büşra Develi, Instagram'da şef Ralph Sason ile ilişkisini duyurdu. Oyuncu, aşkını sosyal medyada ilan etti!

Büşra Develi, Aşkını İlan Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-05-2025 14:15

Büşra Develi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yeni aşkını gözler önüne serdi. Eşref Rüya dizisinde Komiser Çiğdem rolüyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, gönlünü dünyaca ünlü şef Ralph Sason'a kaptırdı.

Instagram’dan İlişki İtirafı Geldi

Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sevgilisiyle olan ilk karesini paylaşmış, ancak ismini gizlemişti. Bu sürpriz paylaşım magazin dünyasında büyük merak uyandırmıştı.

Takipçileri ve hayranları, “Büşra Develi’nin sevgilisi kim?” sorusunu sormaya başlamışken, güzel oyuncudan beklenen açıklama geldi. Yeni paylaşımında sevgilisini etiketleyen Develi, aşkının adını da duyurmuş oldu.

Büşra Develi’nin Sevgilisi Şef Ralph Sason

Develi’nin etiketlediği kişi, uluslararası mutfak camiasında tanınan ünlü şef Ralph Sason oldu. Lezzet tutkusuyla tanınan ve gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip olan Ralph Sason ile Büşra Develi’nin ilişkisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çiftin birlikte çekilmiş kareleri, “mutlu ve uyumlu” yorumlarıyla beğeni topladı. Şimdilik ilişkileri hakkında detaylı bir açıklama yapılmasa da, Develi'nin paylaşımı her şeyi anlatmaya yetti.

Uzun Süre Sonra İlk İlişki

Büşra Develi, 2018 yılında Burak Deniz ile yollarını ayırdıktan sonra uzun süre özel hayatında sessizliğe gömülmüştü. Bu nedenle bu yeni birliktelik, oyuncunun hayranları için de oldukça heyecan verici oldu.

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