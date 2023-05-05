Büşra Develi: "Aşk hayatım yok"

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Büşra Develi, aşk hayatıyla ilgili itirafta bulundu.

Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Büşra Develi, "Yeni bir projemiz vardı. Çekimleri bitti ve sonuna geldik. Şimdi de bir projemiz daha olacak sanırım dijital bir platforma. Onun hazırlığına gireceğim. Ben çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

"AŞK HAYATIM YOK"

Burak Deniz ile ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan Develi, "Aşk hayatım şu an yok. Aman aman, ben böyle iyiyim zaten" diyerek güldü ve arkadaşı ile birlikte yürümeye devam etti.