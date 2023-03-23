Buse Varol: Belki ailemiz daha da büyür

Alişan ve Buse Varol, Etiler'deki bir mekan çıkışında kameralara yakalandı. Doğum günü için eşiyle birlikte yemek yediğini ifade eden Varol, "Aslında gerçek doğum günüm 25 Mart ama 'Arkadaşlarımızla yemek yiyelim' dedik. Yepyeni bir yaş. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz. En önemlisi sağlık gerisi geliyor" diye konuştu.

"AİLEMİZ DE BÜYÜYOR"

Burak ve Eliz adında iki çocukları olan çiftten Buse Varol, "En önemlisi sağlık, gerisi geliyor. Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" diyerek, akıllarda soru işareti bıraktı.

"SAĞLIK VE HUZUR DİLEDİM"

Yeni yaşı ile ilgili dileklerininden bahseden Buse Varol, "Çocuklarım ile ailemle bu yaşım sağlık ile geçsin istedim. Son birkaç yıldır kötü olaylar yaşadık. Artık kötü durumlar yaşamak istemiyorum. Ülkece de kötü olaylar yaşıyoruz. Sağlık ve huzur diledim sadece. Bunlar olunca diğer her şeyi halledebiliyoruz. 33'üncü yaşım bitti. 34'üncü yaşıma girdim. Her yaşın ayrı bir güzelliği var" diye konuştu.