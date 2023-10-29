Buse Tosun Çavuşoğlu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Kim Milyoner Olmak İster?

Cumhuriyetin 100. yılına özel ekrana gelecek 'Kim Milyoner Olmak İster?' programının dikkat çeken ismi, altın madalyalı güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu oldu. Bu özel bölümde kazanacağı ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlama kararıyla gönülleri fetheden ünlü sporcu, pek çok kişi tarafından merak konusu haline geldi.

Şampiyon Güreşçinin Ödül Kararı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, Buse Tosun Çavuşoğlu'nun kazanacağı miktarın ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Fakat sporcu bu merakı aşan bir kararla, kazanacağı tüm ödülü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacağını açıkladı.

Buse Kimdir?

Buse Tosun Çavuşoğlu, 5 Aralık 1995 tarihinde Ege'nin incisi İzmir'de doğdu. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan spor klübünde kadınlar serbest stil kategorisinde 68 ve 72 kilogramda mücadele eden Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Özel Yarışma ve Bağış Kararı

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışacağı özel bölümde, ödülünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlama kararı, Şahika Ercümen ve Taha Akgül gibi diğer ünlüler tarafından da takdir topladı.