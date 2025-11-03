Buse Terim’in Yeni Aşk İddiası: Kalbini Hangi İş İnsanı Çaldı?

Buse Terim, 1,5 yıllık ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Kalbini iş insanı Cenk Eyüboğlu'na kaptırdı. İşte tüm detaylar!

Buse Terim’in Yeni Aşk İddiası: Kalbini Hangi İş İnsanı Çaldı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2025 09:44

Efsane teknik direktör Fatih Terim'in kızı ve tanınan dijital içerik üreticisi Buse Terim, özel hayatıyla ilgili yeni bir iddia ile gündeme geldi. Mart 2024'te 10 yıllık evliliğini sonlandıran Terim'in, yaklaşık bir buçuk yıl süren bekârlık döneminin ardından yeniden aşka yelken açtığı konuşuluyor. Bu yeni ilişkinin merkezinde, iş ve sosyete dünyasının bilinen bir ismi bulunuyor.

Volkan Bahçekapılı İle Evlilik Sonlanmıştı

 

Buse Terim, 2024 yılının mart ayında, iki kızının babası olan eşi Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılık, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Terim, boşanmanın ardından yaptığı bir açıklamada, bu sürecin kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmişti. Terim, "Hayata yeniden başladım" sözleriyle, hayatında açtığı taze sayfaya vurgu yapmıştı.

Aradan geçen bir buçuk yıllık zaman zarfında adı herhangi bir aşk iddiasıyla anılmayan Buse Terim’in, şimdi bu yeni başlangıcını bir ilişki ile taçlandırdığı iddia ediliyor. Bu iddialar, özellikle sosyete ve iş dünyası çevrelerinde büyük bir heyecan yarattı.

 Buse Terim'in Yeni Gözdesi: Cenk Eyüboğlu

 

Sabah gazetesinin özel haberine göre, Buse Terim'in gönlünü kaptırdığı isim iş insanı Cenk Eyüboğlu. Eyüboğlu, Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. İş dünyasındaki tanınmış kimliğiyle bilinen Eyüboğlu'nun aşk hayatı da geçmişte basının ilgisini çekmişti. Cenk Eyüboğlu, 2019 yılında 12 yıllık eşi Alize Dinçkök'ten boşanarak yeniden bekâr olmuştu.

Eyüboğlu'nun adı, Dinçkök'ten ayrıldığı tarihten bu yana herhangi bir aşk iddiasıyla anılmamıştı. Altı yıllık bir aranın ardından, Cenk Eyüboğlu'nun kalbini Buse Terim için yeniden aşka açtığı öne sürüldü. Terim ve Eyüboğlu çiftinin, sessiz sedasız başlayan bu yeni birlikteliklerinin detayları merak konusu oldu. İkilinin sosyal çevresi, bu ilişkinin ciddiyetini yakından takip ediyor.

