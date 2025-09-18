Buse Terim'in Korku Dolu Anları: “Yürek Çarpıntısı Bana Yetti”

Buse Terim, büyük kızı Nil’in okulda yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. O anlarda hissettiklerini samimi sözlerle aktaran Terim, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Telefonla Gelen Kötü Haber

2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı’dan geçen yıl boşanan, teknik direktör Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, yeni projesi için bir toplantıya gitmek üzereyken okuldan gelen telefonla sarsıldı. Arayan kişi, Nil’in okul hemşiresiydi.

“Yürek Çarpıntısı Bana Yetti”

Aldığı haber üzerine tüm programlarını iptal eden Terim, hemen kızının yanına koştu. Yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti. Neyse ki kırık, çıkık yok. Sadece doku zedelenmesi var” sözleriyle takipçilerini rahatlattı.

Takipçilerinden Geçmiş Olsun Mesajı

Buse Terim’in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri, Nil’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, ünlü ismin endişesini paylaştı.