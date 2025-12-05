Buse Terim’den 10 Yıllık Evliliğin Ardından Sürpriz Hamle: Yeni Aşkını Resmen İlan Etti!

Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla yeni aşkını resmen ilan etti. Sevgilisinin kimliği merak konusu oldu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2025 17:42

Teknik direktör Fatih Terim ve Fulya Terim'in kızı Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıl süren evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandırmıştı. Evliliklerinden Nil (2016) ve Naz (2018) adında iki kızları bulunan çiftin ayrılığı, sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmalarıyla ortaya çıkmış, ikinci bir şans verilmesine rağmen ilişki kurtarılamamıştı.

"Ayrılmak da Normal Şeyler" Demişti

Boşanmanın ardından sessizliğini bozan Buse Terim, evliliğin bitiş nedeninin çok önemli olmadığını, asıl önemli olanın çocukları için bir arada kalacakları olduğunu belirtmişti:

"Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için."

Yeni Aşkını Sürpriz Paylaşımla Duyurdu

Uzun süredir kalbi boş olan 35 yaşındaki Buse Terim, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla yeni aşkını resmen ilan etti. Paylaştığı karede erkek arkadaşının yüzünü gösteren Terim’in, sevgilisinin sosyal medya hesabını etiketlememesi ve adını sır gibi saklaması ise merak konusu oldu.

Bu sürpriz gelişme, Buse Terim’in hayatında yeni bir sayfa açtığının güçlü bir sinyali olarak yorumlandı.

