Angelina Jolie İtiraf Etti! 10 Yıldır Kimseyle Görüşmüyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt denince akla gelen ilk şeylerden biri yıllarca magazin dünyasını domine eden o “Brangelina” dönemi. Bir film setinde başlayan ilişki kısa sürede Hollywood’un en çok konuşulan aşkına dönüşmüştü. Hayranlar ikiliyi o kadar benimsemişti ki isimlerini bile birleştirip tek bir çift gibi anmaya başlamışlardı. Ama dışarıdan kusursuz görünen bu hikâye zamanla oldukça çalkantılı bir sürece dönüştü.

Aşkın Başlangıcı ve Büyük Dönüşüm

İlişki başladığında Brad Pitt hâlâ Jennifer Aniston ile evliydi. Jolie’nin devreye girmesiyle birlikte hem özel hayatlar hem magazin dengesi tamamen değişti. Pitt’in boşanmasıyla birlikte “Brangelina” dönemi resmen başlamış oldu. Yıllar içinde çiftin çocukları oldu hem evlatlık hem biyolojik olarak geniş bir aile kurdular. Ancak zamanla bu güçlü görünen ilişki yerini ciddi anlaşmazlıklara bıraktı.

2016 yılında ayrılan çiftin boşanma süreci oldukça uzun ve yıpratıcı geçti. Sadece duygusal olarak değil hukuki olarak da yıllarca süren bir mücadele yaşadılar. Hatta mülk ve çocuklarla ilgili bazı konuların tam olarak kapanması bile uzun zaman aldı.Bu süreç ikili arasındaki bağları tamamen kopardı ve ilişkileri çok daha karmaşık bir hale geldi.

“10 Yıldır Kimseyle Çıkmadım” Sözleri

Angelina Jolie’nin son açıklaması ise en çok dikkat çeken kısım oldu. Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda açıkça “Dürüst olmak gerekirse on yıldır kimseyle çıkmadım” dedi. Bu sözleriyle aslında aşkı hayatının merkezine koymadığını ve uzun süredir romantik bir ilişki yaşamadığını net bir şekilde ifade etmiş oldu. Özellikle çocuklarına ve kariyerine odaklandığını söyledi.

Hayatını Çocuklarına ve İşine Adadı

Jolie bu süreçte kendini büyük ölçüde altı çocuğuna ve işine adadı. Zaman zaman farklı projelerde yer alsa da özel hayatını hep geri planda tuttu. Röportajlarında da sık sık hayatının merkezinde artık aşk değil çocuklarının olduğunu vurguluyor.

Yeni Bir Bakış Açısı

Yeni filmi “Couture” ile birlikte Jolie hayatına dair farklı bir perspektif kazandığını da söylüyor. Oynadığı karakter üzerinden annelik ve kadınlık üzerine yeniden düşünmeye başladığını ifade ediyor.

Bir yandan geçmişin izleriyle yaşayan diğer yandan kendi yolunu yeniden çizmeye çalışan bir Angelina Jolie portresi ortaya çıkıyor. Şimdilik aşk ise hayatında geri planda kalmış durumda.