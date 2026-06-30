Almeda Baylan Spor Salonunda! Survivor Sinyali mi Verdi?

Survivor 2025 All Star sezonunda yarışıp diskalifiye olarak yarışmaya veda eden Almeda Baylan yarışmadan sonra da gündemde kalmaya devam ediyor. Yarışmada yaşadığı olaylı süreçten sonra sosyal medyada aktifliğini artıran Baylan yaptığı paylaşımlarla yeniden dikkat çekmeye başladı.

Spor Salonundan Dikkat Çeken Paylaşım

Almeda Baylan son günlerde sık sık spor salonundan içerikler paylaşıyor. Ağırlık antrenmanları kondisyon çalışmaları ve özellikle Survivor parkurlarını andıran egzersizler yapması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Son olarak paylaştığı videoda hem atış çalışması yaptığı hem halka egzersizlerine yer verdiği görüldü. Bu tarz antrenmanlar Survivor izleyenlerin hemen dikkatini çeken türden olduğu için yorumlar da gecikmedi.

“Survivor 2027 Hazırlığı mı?” Sorusu Gündem Oldu

Paylaşımın ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bir grup takipçi bunun sadece rutin bir spor çalışması olduğunu söylerken diğer grup ise Almeda’nın yeni sezon için ciddi şekilde hazırlandığını düşündü. “Survivor 2027’ye mi gidiyor?”, “yeniden yarışmaya mı dönüyor?” gibi yorumlar kısa sürede paylaşımların altını doldurdu. Özellikle Survivor hayranları bu tarz ipuçlarını yakından takip etmeyi seviyor.

Geçmiş Survivor Süreci

Almeda Baylan Survivor 2025 sezonunda yer almış ancak yarışmaya diskalifiye olarak veda etmişti. Bu durum o dönem oldukça konuşulmuş yarışmanın en olaylı gelişmelerinden biri olarak değerlendirilmişti.

Yarışmadan sonra da adını unutturmayan Baylan sosyal medyada aktif kalmaya devam etti. Özellikle spor ve günlük yaşam paylaşımlarıyla takipçi kitlesini canlı tutmayı başardı.

Şimdilik Resmi Bir Açıklama Yok

Survivor 2027 kadrosuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Yapım ekibi ya da Acun Ilıcalı tarafından doğrulanmış bir isim listesi bulunmuyor. Bu yüzden Almeda Baylan’ın paylaşımlarının gerçekten yeni sezon hazırlığı mı yoksa tamamen kişisel bir spor rutini mi olduğu şimdilik net değil. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yine Almeda Baylan’a çevrilmiş durumda. Takipçileri onun paylaşımlarından yeni bir ipucu çıkarmaya çalışıyor.