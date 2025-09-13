Burcu Özberk’ten Sitem: “İnsanların Kafasını Şişirmeyin”

Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurt dışında yaşayan arkadaşlarına sitem etti: “İnsanların kafasını şişirmeyin.”

Burcu Özberk’ten Sitem: “İnsanların Kafasını Şişirmeyin”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2025 11:33

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Yurt dışında yaşayan bazı arkadaşlarına sitem eden Özberk, sözleriyle gündem oldu.

Türkiye Hakkında Konuşanlara Tepki Gösterdi

Sosyal medya üzerinden düşüncelerini dile getiren oyuncu, yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarının Türkiye’ye dair olumsuz yorumlarından rahatsız olduğunu söyledi. Özberk, “Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten Faydalı Olacak Şeyler Yapın”

Paylaşımına devam eden Özberk, “Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı... Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Sürekli Story Atıp İnsanların Kafasını Şişirmeyin”

Ünlü oyuncu, eleştirilerini net cümlelerle sürdürdü: “Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin.” Bu sözleriyle, sosyal medyada sürekli eleştiri yapan kişilere göndermede bulundu.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Burcu Özberk’in çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun samimi sitemi, hayranları tarafından desteklenirken, pek çok kullanıcı da benzer şikâyetlerde bulundu.

Benzer Haberler
Amine Gülşe’den Kızlarıyla Yeni Paylaşım! “Minik Aşklarım” Amine Gülşe’den Kızlarıyla Yeni Paylaşım! “Minik Aşklarım”
Hazal Kaya’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti! Estetik İddiaları Gündemde Hazal Kaya’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti! Estetik İddiaları Gündemde
Instagram’da Peş Peşe Paylaşımlar! Demet Özdemir’den Yeni Pozlar Instagram’da Peş Peşe Paylaşımlar! Demet Özdemir’den Yeni Pozlar
Derya Uluğ’dan Tatil Paylaşımı: “Lütfen Yaz Bitmesin” Derya Uluğ’dan Tatil Paylaşımı: “Lütfen Yaz Bitmesin”
Zeynep Bastık Şimdiden Özlemiş! Zeynep Bastık Şimdiden Özlemiş! "Kaç Gün Kaldı?"
Fahriye Evcen’den Veda Mesajı Fahriye Evcen’den Veda Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi
  • 11-09-2025 09:31

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
  • 11-09-2025 16:26

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı
  • 10-09-2025 18:35

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi