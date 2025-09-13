Burcu Özberk’ten Sitem: “İnsanların Kafasını Şişirmeyin”

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Yurt dışında yaşayan bazı arkadaşlarına sitem eden Özberk, sözleriyle gündem oldu.

Türkiye Hakkında Konuşanlara Tepki Gösterdi

Sosyal medya üzerinden düşüncelerini dile getiren oyuncu, yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarının Türkiye’ye dair olumsuz yorumlarından rahatsız olduğunu söyledi. Özberk, “Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten Faydalı Olacak Şeyler Yapın”

Paylaşımına devam eden Özberk, “Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı... Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Sürekli Story Atıp İnsanların Kafasını Şişirmeyin”

Ünlü oyuncu, eleştirilerini net cümlelerle sürdürdü: “Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin.” Bu sözleriyle, sosyal medyada sürekli eleştiri yapan kişilere göndermede bulundu.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Burcu Özberk’in çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun samimi sitemi, hayranları tarafından desteklenirken, pek çok kullanıcı da benzer şikâyetlerde bulundu.