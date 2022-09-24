Burcu Özberk'ten Murat Boz itirafı: "Çok tatlı..."
Son olarak final yapan 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide İlhan Şen ile başrol oynayan Burcu Özberk, önceki gecce Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı. Güzel oyuncu, yeni projesindeki rol arkadaşı Murat Boz'a övgüler yağdırırken, son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde yer alan dijital platformlardaki iddialı sahneler hakkındaki sorulara da yanıt verdi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2022 11:46
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Burcu Özberk, önceki gecce Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen ve çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, "Bu sene iyi gezdim ama kış çok çabuk geldi. Tabii ki ben tatile doydum ama çalışmayı özledim" dedi.
Murat Boz ile birlikte başrolü paylaşacağı "Rüyanda Görürsün" isimle projenin çekimlerine başladıklarını da belirten Özberk, "Onunla çalışmak çok eğlenceli. Çok tatlı ve naif bir kişiliği var" diyerek partneri Boz'a övgülerde bulundu.
Son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde büyük yer edinen dijital projelerdeki sevişme sahneleri hakkındaki sorulara yanıt veren oyuncu, "Bu üzerine çok konuşulması gereken bir konu değil bence. Mesela dizilerde neden 10 kişinin 9'u silah kullanıyor diye soruyor muyuz?” diyerek son dönemdeki aksiyon dizilerinin artışından rahatsızlığını dile getirdi.