Burcu Özberk'ten Kiloya Gelen Yorumlara Sert Yanıt

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyada aldığı yorumlara sessiz kalmadı. Güzel oyuncu, kilosuna yönelik yapılan eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Takipçilerinin yorumlarına karşı net bir duruş sergileyen Burcu Özberk, samimi sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal Medyada Yayılan O Yorum

Burcu Özberk, Instagram hesabından bir video paylaştı. Ancak bu paylaşım sonrasında bir takipçisinin; “Daha kilo alma” şeklindeki yorumu gündem oldu. Güzel oyuncu, gelen bu yoruma tepkisini dile getirdi. Takipçisinin sözlerine kayıtsız kalmayan Özberk, açıklamasında hayatındaki önceliklere vurgu yaptı.

“Ben Model Değilim, Oyuncuyum!”

Gelen yorum sonrası Burcu Özberk sosyal medya hesabında şöyle dedi: “Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…”

Takipçilerden Destek Mesajları

Oyuncunun samimi paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Hayranları, Burcu Özberk’in cesur açıklamasına destek mesajları bıraktı. Sosyal medyada Özberk’e gelen bu destek, pozitif yorumlarla birleşti. Oyuncu, hem açıklaması hem de doğallığıyla bir kez daha gönülleri fethetti.