Burcu Özberk'ten bikinili paylaşım

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Son paylaşımlarında bikinili ve mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Özberk, "Volare" şarkısını anımsatan bir notla karelerini paylaştı.

Saatler içinde 300 binden fazla beğeni alan fotoğraflar, takipçilerinin yorum yağmuruna tuttuğu bir paylaşım haline geldi. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği ve doğal güzelliği ise dikkatleri üzerine çekti ve İtalya pozları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Burcu Özberk, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak takipçileriyle paylaşımlarını sıkça yapmasıyla biliniyor. Bu kez bikinili ve mayolu pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, "Volare" şarkısına atıfta bulunarak takipçilerine keyifli bir anı yaşattı. Gönderdiği notla birlikte paylaştığı kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Doğal güzelliği ve fit fiziğiyle tanınan Burcu Özberk, İtalya'daki pozlarıyla da adından söz ettirdi. Tatil anılarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından beğeniyle karşılandı. Hayranları, Özberk'in fotoğraflarına yapılan yorumlarla birlikte onun güzellik ve enerjisine hayranlıklarını dile getirdi.