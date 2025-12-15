Burcu Özberk'in panik anları

Oyuncu Burcu Özberk, Yeniköy’de iki erkek arkadaşıyla yemek çıkışı görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce panikleyen Özberk, "Her şey yolunda, dağılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Burcu Özberk'in panik anları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2025 11:25

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Yeniköy’de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yanında iki erkek arkadaşının bulunması ve basın mensuplarını karşısında görmesi üzerine oyuncunun yaşadığı panik dikkatlerden kaçmadı.

"Sizi Bu Saatte Burada Görünce Şaşırdım"

Gazetecileri fark edince kısa süreli bir şaşkınlık ve panik yaşayan Burcu Özberk, durumu toparlayarak muhabirlere kısa bir açıklama yaptı:

"Sizi bu saatte burada görünce şaşırdım. Her şey yolunda, arkadaşlarla yemek yedik, dağılıyoruz" dedi.

Özberk ve iki erkek arkadaşı, açıklamanın ardından aynı otomobile binerek mekândan ayrıldı. Oyuncunun panik hali, magazin gündemine yansıyan önemli detaylardan biri oldu.

Benzer Haberler
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Ebru Gündeş'ten İmaj Değişikliği: Takipçileri Tanımakta Zorlandı! Ebru Gündeş'ten İmaj Değişikliği: Takipçileri Tanımakta Zorlandı!
Hadise'nin Cesur Dansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü: 2025'e Dekolteyle Veda! Hadise'nin Cesur Dansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü: 2025'e Dekolteyle Veda!
Bensu Soral'dan Takipçisine Sert Yanıt: Bensu Soral'dan Takipçisine Sert Yanıt: "Bu Saydıklarının Hiçbirini Yapmak Zorunda Değilim!"
Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"