Burcu Özberk'in panik anları

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Yeniköy’de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yanında iki erkek arkadaşının bulunması ve basın mensuplarını karşısında görmesi üzerine oyuncunun yaşadığı panik dikkatlerden kaçmadı.

"Sizi Bu Saatte Burada Görünce Şaşırdım"

Gazetecileri fark edince kısa süreli bir şaşkınlık ve panik yaşayan Burcu Özberk, durumu toparlayarak muhabirlere kısa bir açıklama yaptı:

"Sizi bu saatte burada görünce şaşırdım. Her şey yolunda, arkadaşlarla yemek yedik, dağılıyoruz" dedi.

Özberk ve iki erkek arkadaşı, açıklamanın ardından aynı otomobile binerek mekândan ayrıldı. Oyuncunun panik hali, magazin gündemine yansıyan önemli detaylardan biri oldu.