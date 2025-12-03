Burcu Özberk'in acı günü: Ailemizin çınarını kaybettik

Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan ve ekranların beğenilen oyuncularından Burcu Özberk, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın hayatını kaybettiğini duygusal bir paylaşımla duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan 35 yaşındaki oyuncu, acı haberi Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

"Canım Dedem, Ailemizin Çınarı"

Hayatını kaybeden dedesinin fotoğrafını paylaşan Burcu Özberk, duygusal notunda büyük üzüntü duyduğunu belirtti:

"Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir."

Oyuncunun bu acı haberi duyurmasının ardından, hayranları ve sanat camiasından birçok kişi başsağlığı dileklerini iletti.