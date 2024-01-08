Burcu Özberk ve sevimli dostu Instagram'da gönülleri fethetti!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından sevimli dostuyla birlikte geçirdiği anları paylaştı. Instagram'daki son paylaşımında, Özberk ve köpeğinin evde geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşan oyuncu, "Nasıl top oynayamadık" notuyla dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğraf ve videolarda Burcu Özberk'in sevimli dostuyla olan samimi halleri, takipçilerinin içini ısıttı. Oyuncunun paylaşımına gelen olumlu yorumlar arasında, "Ne kadar tatlısınız", "Harika bir ikili" ve "Dostluğunuz bize ilham veriyor" gibi ifadeler yer aldı.

Burcu Özberk, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal medya üzerinden paylaştığı samimi anlarıyla da dikkat çekiyor. Sevimli dostuyla ev hallerini paylaşarak takipçilerine içten bir şekilde seslenen Özberk, hayranlarından büyük ilgi görüyor.