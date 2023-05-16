Burcu Özberk mest etti!

Sosyal medyada oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özberk, dizide giydiği fıstık yeşili kıyafetiyle kendine hayran bıraktı. Son zamanların en iddialı rengiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun, imajı sosyal medyada gündem oldu.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Ünlü bir basketbolcunun yaptığı hatanın ardından eşinin hayatının tamamen değişmesini konu alan dizide Deniz karakterine hayata veren Burcu Özberk heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı.

"Çok heyecanlıyım çünkü çok güçlü ve çok güzel bir dizi olacak. Okuduğumda duyduğum heyecanı anlatamam. "