Burcu Özberk: Henüz netleşen bir durum yok!

Burcu Özberk, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Önümüzdeki günlerde yoğun bir tempoya gireceğinden söz eden oyuncu, yakın arkadaşıyla birlikte alışverişe çıktıklarını ifade etti. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Özberk, ardından yeni sinema filmi için hazırlıkların başlayacağını da belirtti.

"HENÜZ NETLEŞEN BİR DURUM YOK"

Konuyla ilgili konuşan Burcu Özberk, "Yeni sezon için gelen teklifler, senaryolar var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz netleşen bir durum yok" açıklamasını yaptı.