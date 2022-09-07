  • 08 EYLÜL Perşembe 10:40
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Burcu Özberk: Henüz netleşen bir durum yok!

Önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Burcu Özberk, "Yeni sezon için gelen teklifler, senaryolar var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz netleşen bir durum yok" diye konuştu.

Burcu Özberk: Henüz netleşen bir durum yok!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2022 11:22

Burcu Özberk, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Önümüzdeki günlerde yoğun bir tempoya gireceğinden söz eden oyuncu, yakın arkadaşıyla birlikte alışverişe çıktıklarını ifade etti. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Özberk, ardından yeni sinema filmi için hazırlıkların başlayacağını da belirtti.

"HENÜZ NETLEŞEN BİR DURUM YOK"

Konuyla ilgili konuşan Burcu Özberk, "Yeni sezon için gelen teklifler, senaryolar var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz netleşen bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Gupse Özay'dan doğum öncesi yeni fotoğraf! 
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un balayı pozları...