Burcu Özberk Ekranlara Dönüş Tarihini Açıkladı: "Televizyona İş Yapmayı Çok Özledim"

Son olarak 2023 yılında Ruhun Duymaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan romantik komedilerin sevilen ismi Burcu Özberk, yaklaşık iki yıllık ekran arasının ardından sessizliğini bozdu. Gazete Magazin muhabirlerine konuşan güzel oyuncu, hayranlarını heyecanlandıran "yeni sezon" müjdesini verdi.

"Yeni Sezonda En Güzeli Olsun"

Televizyon dizilerinin yoğun temposundan bir süre uzak kalan ancak bu süreçte dijital projelerde yer almaya devam eden Özberk, ekranlara olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

'Televizyona iş yapmayı çok özledim. Ama bu sezon bitti artık. Yeni sezonda en güzeli, en hayırlısı, en uzun soluklusu eylül ayında olsun istiyorum.'

Bu açıklamayla birlikte, başarılı oyuncunun Mart-Nisan dönemi projeleri yerine, 2026'nın Eylül ayı için hazırlanan iddialı yapımlarla görüşme halinde olduğunun sinyali verilmiş oldu.

Aşk Hayatında Durum Ne?

Özel hayatıyla ilgili merak edilen soruları da içtenlikle yanıtlayan Burcu Özberk, kalbinin boş olduğunu ve aşka küsmediğini belirtti:

'Aşk hayatımda ise kalbim açık, hayatımda kimse yok.'

Romantik Komedilerin Aranan Yüzü

Afilli Aşk, Aşk Mantık İntikam ve Güneşin Kızları gibi unutulmaz projelerle adını duyuran Burcu Özberk’in, Eylül ayında hangi tür bir projeyle döneceği şimdiden merak konusu. Sosyal medyada oyuncunun dram mı yoksa yeniden romantik komedi mi tercih etmesi gerektiği tartışılmaya başlandı bile.