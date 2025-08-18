Burcu Güneş'ten Yaza Sıcak Bir Hit: “Neresindeyiz Aşkın? (Söyle)”



Zamanın hızla aktığı bir dünyada, şarkı; “Kalbinin içi benimle dolu mu değil mi?” sorusuyla başlayan tutkulu bir yolculuğa çıkarıyor. Hareketli dans-pop tınıları ile yüksek bir enerjili parçanın klibinde de Güneş’i enerjik ve dans figürleriyle görüyoruz. Söz ve bestesi Burcu Güneş’e ait olan eser, sanatçının güçlü yorumuyla birleşerek bu yazın favori hit adaylarından biri olmaya hazırlanıyor.



Şarkının düzenlemesi Turaç Berkay Özer’e, mix ve mastering’i ise Celil Yavuz’a ait. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Kalamış Meydanı’nda binlerce hayranıyla buluşan Burcu Güneş, “Neresindeyiz Aşkın?(Söyle)”yi ilk kez canlı olarak seslendirdi. Konser alanını dolduran kalabalık, şarkının enerjisine coşkuyla eşlik etti.